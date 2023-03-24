دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت 11 دولة من بينها الإمارات والسعودية ومصر والأردن، "التزامها بالتخفيف من معاناة المتضررين من الزلازل التي ضربت سوريا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وجاء ذلك عقب الاجتماع الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان حول سوريا، الخميس، إذ "أكدت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وقطر، والأردن، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، الالتزام بدعم المتضررين من زلزال 6 فبراير/ شباط المدمر وما تبعه من هزات ارتدادية"، حسبما أفادت (وام).

وفي بيان مشترك، وزعته وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، فقد "عبرت تلك الدول عن تعازيها في الخسائر الكبيرة بالأرواح الناجمة عن الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا في 6 فبراير/شباط الماضي".

وبحسب البيان، فقد "شجعت الدول المشاركة المجتمع الدولي على توفير المساعدات الإنسانية، من خلال الاستجابة الطارئة ومشاريع التعافي المبكر، لكافة السوريين المحتاجين، وبخاصة المتواجدين في أكثر المناطق تضررا"، حسبما نشرت الوكالة الإماراتية.

ورحب البيان "بنتائج مؤتمر المانحين الذي انعقد في بروكسل يوم 20 مارس/أذار 2023، لدعم الشعبين السوري والتركي"، كما عبرت الحكومات الموقعة على البيان عن أملها، في تحقيق نتائج إيجابية خلال مؤتمر بروكسل السنوي السابع بشأن مستقبل سوريا والمنطقة والمزمع عقده بتاريخ 15 يونيو /حزيران القادم، حسبما أفادت (وام)".

وجددت الدول الموقعة على البيان "الدعوة إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة وبدون عراقيل إلى كافة السوريين عبر الحدود وعبر الخطوط الجوية".