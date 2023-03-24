بعضهم ينام في الشارع.. مراسلة CNN تزور مخيمًا للمتضررين من الزلزال في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، الجمعة، أنه تم تسجيل 34 هزة أرضية جديدة في سوريا وتركيا، خلال آخر 24 ساعة وذلك حتى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكر المركز أن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت أربع هزات في اللاذقية، إحداها شمال المحافظة بـ58 كيلومتراً، وأخرى في البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بـ50 كيلومترا، والثالثة شمال غرب المحافظة بنحو 45 كيلومتراً، والرابعة جنوب غرب اللاذقية بـ33 كيلومتراً، كما سجلت هزة جنوب إدلب بحوالي 46 كيلومتراً"، حسبما أفادت الوكالة السورية.

وأضاف المركز أن "محطات الشبكة الوطنية سجلت 12 هزة في لواء إسكندرون، وهزة شمال شرق الموصل على بعد 151 كيلومتراً، و16 هزة وسط وغرب تركيا".

وأوضح المركز أن "الهزات تراوحت قوتها بين 1.4، و4.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 67.5 كيلومترا"، حسب (سانا).

وكانت مناطق شمال غرب سوريا وجنوب تركيا تعرضت لزلزال مدمر في 6 فبراير/ شباط الماضي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وإصابة مئات الآلاف، كما خلف دمارا واسعا في البلدين.