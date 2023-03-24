الفجوة الرقمية بين الجنسين.. كم بلغت نسبتها في منطقة الشرق الأوسط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة التجارة الصناعية اللاسلكية "GSMA" تحت عنوان "الفجوة بين الجنسين في الأجهزة المحمولة" لعام 2022، أظهرت الإحصاءات بأن %60 فقط من النساء يستخدمن الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل. حيث أشارت البيانات بأن الزيادة في عدد النساء اللواتي يستخدمن الانترنت في الأجهزة المحمولة بلغ 59 مليون في عام 2021 مقارنة بـ 110 مليون في عام 2020، في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصلت نسبة النساء اللواتي يستخدمن الإنترنت إلى %56، بينما وصلت نسبة الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول لدى النساء إلى %16. وأضاف التقرير بأن إجمالي عدد النساء في المنطقة اللواتي لا يستخدمن الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة قد بلغ 56 ميلون امرأة.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أبرز الإحصاءات فيما يتعلق بالفجوة بين الجنسين في استخدام الانترنت عبر الهاتف المحمول.