أول تصريح لبايدن بعد "الغارة الانتقامية" على منشآت إيرانية في سوريا

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، في أول تصريحات علنية له بعد توجيه بشن غارة جوية على منشآت إيرانية في سوريا، إن الولايات المتحدة "سترد بقوة لحماية الأمريكيين الذين يتعرضون للهجوم، لكنها لا تسعى إلى صراع مع إيران".

وأضاف بايدن، خلال تصريحات في كندا، حيث يقوم بزيارة تستغرق يومين: نحن نحمي شعبنا بقوة"، واستطرد: "هذا بالضبط ما حدث الليلة الماضية، وسنواصل جهودنا لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة".

ووجه الرئيس الأمريكي "أحر تعازيه" توجه إلى عائلة المتعاقد الأمريكي الذي قُتل بعد أن قصفت طائرة إيرانية بدون طيار يوم الخميس منشأة كان بها أمريكيين في سوريا.

وقال بايدن إنه يتمنى "الشفاء العاجل" للجرحى في الهجوم، وأعرب عن امتنانه لـ"مهنية أولئك الذين ردوا على هجوم الطائرة بدون طيار الإيرانية".