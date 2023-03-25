أمريكا توجه تحذيرا لإيران عقب مهاجمة "درون" قاعدة في سوريا

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، إن بلادها لا تسعى للتصعيد مع إيران لكنها "سترد بسرعة" إذا تعرض الأمريكيون للتهديد.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر بأن الولايات المتحدة "لا تسعى لتصعيد الموقف مع إيران" بعد الهجوم بطائرة بدون طيار الذي تعرضت له القوات الأمريكية في سوريا، مساء الخميس، لكن رايدر أكد أن واشنطن "سترد بسرعة وحسم إذا تعرضت سلامة الأمريكيين للتهديد".

وأضاف: "الضربات التي قمنا بها الليلة الماضية كانت تهدف إلى توجيه رسالة واضحة للغاية مفادها أننا سنأخذ حماية أفرادنا على محمل الجد، وسنرد بسرعة وحسم إذا تعرضوا للتهديد ".

وتابع أن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على قاعدة القرية الخضراء في سوريا قام به وكلاء مرتبطون بـ"الحرس الثوري" الإيراني ردا على الضربة الأمريكية الأخيرة.

وذكر أن الهجوم على قاعدة القرية الخضراء "لم يتسبب في أي ضرر" لكنه لم يقل ما إذا كان هذا الهجوم سيؤدي إلى ضربة انتقامية أمريكية أخرى.

وأردف: "لن أتحدث عن العمليات المستقبلية المحتملة أواستعرضها، بخلاف القول إننا سنحتفظ دائمًا بالحق في الرد بشكل مناسب إذا تعرضت قواتنا للتهديد".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن 10 صواريخ استهدفت القاعدة الأمريكية في سوريا، بعد يوم واحد من هجوم لطائرة مسيرة تابعة لإيران على قاعدة قتلت متعاقدا أمريكيا، وأصابت 6 جنود أمريكيين آخرين بجروح.