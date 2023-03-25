دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، إن "أي ذريعة لمهاجمة القواعد التي تم إنشاؤها بناءً على طلب الحكومة السورية للتعامل مع الإرهاب وعملاء داعش، ستقابل على الفور برد فعل مماثل".

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني في بيان نشرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، السبت، ردًا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن الهجوم على القواعد الأمريكية في سوريا، وهي أول تصريحات رسمية صادرة من الحكومة الإيرانية على الهجمات.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن كيوان خسروي رده بشأن مشاركة إيران في مهاجمة القواعد الأمريكية "غير الشرعية" في سوريا، حسب وصفه.

وأكد خسروي أن "أمريكا تحاول تجنب تداعيات الاحتلال غير المشروع لجزء من الأراضي السورية للقوات العسكرية لهذا البلد من خلال الإسقاط والهروب إلى الأمام عبر توجيه اتهامات غير صحيحة ضد إيران"، حسبما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.

وقال: "لا يمكن لواشنطن أن تنسب المواجهة الطبيعية والقانونية للدول المحتلة، مع القوات العسكرية الأمريكية إلى دول أخرى من خلال خلق أزمات مصطنعة وكذب".

وأضاف خسروي: "إيران تكبدت الكثير من التكاليف من أجل التعامل مع الإرهاب وتحقيق الأمن في سوريا، وسترد على أي عمل يهدد استقرار سوريا".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "أي ذريعة لمهاجمة القواعد التي أنشأت بطلب من الحكومة السورية، للتعامل مع الإرهاب وعملاء داعش، في هذا البلد ستقابل على الفور برد فعل مماثل".