صورة أرشيفية لجنود من الجيش الأمريكي يستعدون للخروج في دورية من موقع قتالي في 25 مايو/أيار 2021 في شمال شرق سوريا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذرت الجماعات المرتبطة بإيران في سوريا، عبر بيان للجنة الاستشارية الإيرانية في سوريا، السبت، الولايات المتحدة من "الانتقام"، إذا تم استهداف مراكزها وقواتها على الأراضي السورية.

وقالت اللجنة في بيان، وفقا لقناة "المنار" المدعومة من "حزب الله" اللبناني، وقناة "العالم" المملوكة لإيران، إن "انتقامنا لن يكون سهلا".

وأضافت أن الضربات الجوية الأمريكية خلفت 7 قتلى، و7 جرحى، واستُهدفت مراكز الخدمة ومخازن الطعام، مساء الخميس.

وزعم المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة يراقب الحرب في سوريا، أن 19 قتلوا بعد الضربات الجوية الأمريكية بما في ذلك 3 جنود سوريين و11 مقاتلاً سوريًا في الميليشيات الموالية للحكومة، وخمسة مقاتلين غير سوريين متحالفين مع الحكومة السورية.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى الذي أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. ولم تعلق الحكومتان الإيرانية والسورية رسميًا على الضربات.

وقالت اللجنة الاستشارية الإيرانية: "نحذر (العدو الأمريكي) من أن لدينا ذراعا طويل المدى، ولدينا القدرة على الرد في حال استهداف مراكزنا وقواتنا على الأراضي السورية ولن يكون انتقامنا سهلاً"، وذلك بحسب ما قالت قناة "المنار" المدعومة من حزب الله في بيان نقلا عن موقع UNEWS اللبناني.

ونفذت الولايات المتحدة، مساء الخميس، غارات جوية على منشآت، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إنه يتم استخدامها من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة مدعومة من إيران في سوريا، أسفر عن مقتل أمريكي وإصابة آخرين.

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN، الجمعة، إصابة جندي أمريكي آخر، لكن حالته مستقرة، إثر هجوم صاروخي بالقرب من حقول النفط والغاز المعروفة باسم كونوكو في محيط دير الزور في سوريا.