(CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن مليشيات مرتبطة بإيران أطلقت، مساء الجمعة، عدة صواريخ استهدفت قوات أمريكية بالقرب من حقول النفط والغاز المعروفة باسم حقل كونيكو في محيط دير الزور بسوريا.

وقال مسؤول إن جنديا أمريكيا أصيب في الهجوم لكن حالته مستقرة.

وهذا أحدث هجوم بين الجيش الأمريكي والجماعات التابعة لإيران في سوريا.

واستمر الموقف في التصعيد يوم الجمعة، عندما استهدفت 10 صواريخ قاعدة القرية الخضراء، وهي قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا، فيما يقول مسؤولون أمريكيون إن الهجوم كان ردا على الضربات الأمريكية التي جاءت في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة قتلت متعاقدًا أمريكيا، الخميس.

وقال أحد سكان مدينة دير الزور لشبكة CNN إنه سمع دوي انفجارات.