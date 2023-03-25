دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السبت، إعلان السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في البيان إن "النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن "سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود تحقيقه، وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية"، حسب (بترا).

وشدد السفير المجالي على "أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني"، بحسب البيان.

وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، كشفت، الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.