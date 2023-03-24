البنتاغون: 10 صواريخ استهدفت قاعدة أمريكية بسوريا بعد هجوم المسيرة

ردًا على هجوم "درون" إيرانية.. شاهد اللحظات الأولى لغارة "انتقامية" أمريكية في سوريا

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن 10 صواريخ استهدفت قاعدة أمريكية في سوريا، صباح الجمعة، بعد يوم واحد من هجوم لطائرة مسيرة تابعة لإيران على قاعدة قتلت متعاقدا أمريكيا، وأصابت 6 جنود أمريكيين آخرين بجروح.

وتأتي الصواريخ بعد أن ردت الولايات المتحدة بضربة انتقامية استهدفت منشآت تستخدمها ميلشيات تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني.

وقال "البنتاغون"، في بيان: "في صباح يوم 24 مارس/ آذار، قرابة الساعة 8:05 بالتوقيت المحلي، استهدفت 10 صواريخ قوات التحالف في القرية الخضراء في شمال شرق سوريا".

وقاعدة القرية الخضراء تقع في شمال شرق سوريا، ويتمركز بها نحو 900 جندي أمريكي في سوريا.

وأضاف البيان أن "الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد القوات الأمريكية أو قوات التحالف ولم يلحق أضرار بالمنشآت".

وأكد: "كما أوضح الرئيس (جو) بايدن، سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائما في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن جنديين عولجا في الموقع، بينما تم نقل الثلاثة الآخرين إلى منشآت طبية في العراق، وقال مسؤولون إن حالتهم مستقرة.

وفي أعقاب هجوم المسيرة، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال إريك كوريلا، الخميس، إن الولايات المتحدة يمكن أن تنفذ ضربات إضافية إذا لزم الأمر، وأضاف: "نحن على استعداد لمواجهة أي هجمات إيرانية إضافية".