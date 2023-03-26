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القدس (CNN)-- قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزل وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، بعد دعوته إلى وقف خطته للإصلاح القضائي، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، الأحد.

وقال البيان إن نتنياهو استدعى غالانت إلى مكتبه "وأبلغه أنه فقد الثقة به بعد أن عمل ضد الحكومة وضد التحالف بينما كان رئيس الوزراء في زيارة سياسية للخارج".

وأضاف البيان: "الوزير غالانت لم ينسق كلماته مع رئيس الوزراء مقدمًا، وبالتالي خرب جهود التوصل إلى حل".

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، إن إقالة غالانت لمجرد أنه حذّر من تهديد للأمن القومي "مستوى متدن جديد"، مضيفًا أن نتنياهو قد يكون قادرًا على إقالة غالانت، ولكن "لا يمكنه إقالة الشعب الإسرائيلي الذي يقف في وجه جنون الائتلاف" الحاكم.

وأوضح لابيد، في تغريدة نُشرت مساء الأحد، أن "إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، لمجرد تحذيره من تهديد لأمن إسرائيل، هو تدني جديد لحكومة معادية للصهيونية تمس بالأمن القومي وتتجاهل تحذير جميع المسؤولين الأمنيين".

واعتبر لابيد أن "رئيس وزراء إسرائيل يشكل خطرًا على أمن دولة إسرائيل".

ويوم السبت، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى وقف خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي في البلاد، مع تعليق المظاهرات المناهضة لها.

وأرجع غالانت دعوته وقف الخطة "من أجل أمن إسرائيل ومن أجل أبنائنا وبناتنا: نحتاج إلى وقف العملية التشريعية في هذا الوقت".

وتابع غالانت، في بيان له: "نحن بحاجة إلى وقف المظاهرات والاحتجاجات - والتواصل من أجل الحوار".

وغالانت، العضو في حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أول وزير في الحكومة يعلن موقفه العلني تجاه خطة نتنياهو.