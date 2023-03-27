إضراب عام في إسرائيل يطال ميناء حيفا ومطار بن غوريون للضغط على نتنياهو

القدس (CNN)-- بدأ العمال في موانئ إسرائيلية مثل ميناء حيفا وفي مطار بن غوريون الإضراب العام عن العمل، الاثنين، للضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف خطتها للتعديلات القضائية.

وقال المتحدث باسم الموانئ زوهار أرنون لشبكة CNN، إن العمال في ميناء حيفا، أكبر موانئ إسرائيل، مضربون، وأضاف: "توقف عمالنا، ما زالوا في الميناء ينتظرون التطورات".

ومن جانبه، أعلن مطار بن غوريون في تل أبيب، الرئيسي في إسرائيل، الاثنين، عن الوقف الفوري لجميع عمليات إقلاع الطائرات، في إطار إضراب لزيادة الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران الإسرائيلية، عوفر ليفلر، لشبكة CNN إنه سيتم تعليق الإقلاع على الفور، على الرغم من أن عمليات الهبوط ستستمر كما هو مخطط لها. وأوضح ليفلر أن المطار يتوقع أن يقترب من 70 ألف راكب، الاثنين.

وكان رئيس اتحاد نقابات العمال "الهستدروت"، أرنون بار ديفيد، قد دعا في خطاب متلفز، إلى إضراب عام "تاريخي"، الاثنين، "لوقف هذه الثورة القضائية، وهذا الجنون".

وقال بار ديفيد، مخاطبا نتنياهو: "أوقف هذه العملية القضائية قبل فوات الأوان".

كما أعلنت سلسلة كبيرة من مراكز التسوق الإسرائيلية، الإثنين، إغلاق فروعها دعما للإضرابات.

وقال رئيس مجموعة Azrieli Group، في بيان: "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي عندما تحترق إسرائيل، فنحن كرؤساء الاقتصاد ننضم إلى جهود الهستدروت ونعلن إغلاق المراكز التجارية، اليوم، ابتداءً من الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، ويجب إيقاف التشريع الذي يمزق الناس ويفرقهم". وأضاف: "كلنا شعب واحد".