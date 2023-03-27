نتنياهو يوجه رسالة للمحتجين على التعديلات القضائية: "نحن إخوة"

القدس (CNN)-- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، المحتجين على خطة حكومته لإجراء تعديلات قضائية إلى "التصرف بمسؤولية وبدون عنف".

وقال نتنياهو، عبر حسابه على تويتر: "أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية وبدون عنف، نحن إخوة".

وكان رئيس اتحاد نقابات العمال "الهستدروت"، أرنون بار ديفيد، دعا في خطاب متلفز، إلى إضراب عام "تاريخي" "لوقف هذه الثورة القضائية، وهذا الجنون"، وقال مخاطبا نتنياهو: "أوقف هذه العملية القضائية قبل فوات الأوان".

وكذلك بدأ عمال في موانئ مثل ميناء حيفا وفي مطار بن غوريون الإضراب العام عن العمل، الاثنين، للضغط على الحكومة لوقف خطتها للتعديلات القضائية. وأعلنت سلسلة كبيرة من مراكز التسوق إغلاق فروعها دعما للإضرابات.

في غضون ذلك، أبدى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، وهو أحد أقوى المدافعين عن التعديلات القضائية، انفتاحه أمام احتمال تأجيل تطبيق تلك التعديلات، محذرا من أن "الخروج على القانون يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحكومة".

وفي وقت مبكر من الاثنين، دعا 3 وزراء في الحكومة- جميعهم أعضاء في حزب نتنياهو (الليكود) – إلى وقف تطبيق التعديلات.