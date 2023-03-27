متظاهرون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج ضد تشريع الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية، في تل أبيب في 27 مارس /أذار 2023.

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعرب مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض عن "قلقه العميق" إزاء الأزمة السياسية المتفاقمة في إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد استمرار الاحتجاجات الشعبية على التغييرات القضائية المثيرة للجدل التي طرحهابه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي دعا إلى وقف عملية الإصلاح القضائي مؤقتا.

وكتب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان في وقت متأخر من ليلة الأحد: "نشعر بقلق عميق إزاء التطورات التي حدثت في إسرائيل، والتي تؤكد بشكل أكبر على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل وسط".

وأضاف: "نواصل حث القادة الإسرائيليين بشدة على إيجاد حل وسط في أسرع وقت ممكن، ونعتقد أن هذا هو أفضل طريق للمضي قدمًا لإسرائيل وجميع مواطنيها".

وتابع البيان: "كما ناقش الرئيس جو بايدن مؤخرًا مع رئيس الوزراء نتنياهو، فإن القيم الديمقراطية كانت ويجب أن تظل دائما سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فالمجتمعات الديمقراطية تعززها الضوابط والتوازنات، وينبغي إجراء تغييرات أساسية في النظام الديمقراطي بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي. وما زلنا نحث القادة الإسرائيليين بقوة على التوصل إلى حل وسط في أقرب وقت ممكن. لا يزال دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وديمقراطيتها ثابتا".

وملأت حشود ضخمة شوارع مدينة تل أبيب الإسرائيلية، في وقت متأخر من ليلة الأحد، بعد أن أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه بسبب معارضته لخطته للإصلاح القضائي.