إيران: سنرسل دعوة لملك السعودية لزيارة بلادنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه دعوة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة السعودية، و"سنرسل له دعوة مماثلة".

وكانت المملكة العربية السعودية وإيران توصلتا في مارس/آذار الجاري إلى اتفاق في بكين برعاية صينية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 7سنوات، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

وأضاف عبداللهيان، في تصريحات خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بشأن المفاوضات النووية أنه "تم اقتراح خطة في البرلمان الإيراني لوضع سقف للمفاوضات"، وتابع أن "باب المفاوضات لن يبقى مفتوحا إلى الأبد"، وذكر أن "إيران ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "قطر تسير دائما في الاتجاه الصحيح، ولعبت دورا في مجال تبادل الأسرى والاتفاق النووي"، وأضاف: "في الأيام الأخيرة توصلنا إلى اتفاق بشأن موضوع تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأمريكي، فسنشهد تبادل السجناء على المدى القصير".

وتابع: "نحن نعتبر أن هذه قضية إنسانية، ومنذ مارس من العام الماضي، تم التوقيع والمصادقة بشكل غير مباشر على وثيقة بيننا وبين الجانب الأمريكي في هذا الصدد، ولكن يتم الآن تحضير الأرضية لتنفيذ الاتفاق، ومن وجهة نظرنا كل شيء جاهز، والجانب الأمريكي يجري حاليا آخر تنسيقاته الفنية".