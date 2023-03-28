محمد بن سلمان يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء العراق.. هذا ما بحثاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحسب ما ذكرت وكالة لأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة إن محمد بن سلمان بحث خلال الاتصال مع السوداني "العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وسبل التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي- العراقي". كما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن محمد بن سلمان والسوداني، "أكدا على مواصلة التعاون المتبادل في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية".

ونقلت الوكالة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي قوله: "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشهد الاتصال تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق السعودي- العراقي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية"، حسبما نقلت الوكالة العراقية.

وجاء الاتصال، مساء الاثنين، بعد أن توصلت السعودية وإيران برعاية الصين في بكين في 10 مارس /أذار الجاري، إلى اتفاق لعودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 7 سنوات، وكانت بغداد توسطت في المفاوضات غير المباشرة بين السعودية وإيران على مدار 5 جولات من أجل التوصل لهذا الاتفاق.