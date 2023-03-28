دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، بالرئيس الصيني شي جينبينغ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان.

وقالت الوكالة إنه "جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، إذ استعرض الجانبان أوجه الشراكة بين البلدين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين الرياض وبكين في مختلف المجالات".

وأضافت (واس) أن محمد بن سلمان أعرب لرئيس الصين عن "تقدير السعودية للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الصيني أشاد بدور السعودية في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.

وجاء الاتصال وهو الأول بين ولي العهد السعودي والرئيس الصيني، منذ أن توصلت السعودية وإيران برعاية الصين في بكين في 10 مارس/ أذار 2023، إلى اتفاق لعودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 7 سنوات، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران.