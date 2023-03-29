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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتغريدة على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، قائلا إن "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها وليس على أساس ضغوط من الخارج، بما في ذلك من أفضل الأصدقاء".

وكتب نتنياهو في تغريدته: "لقد عرفت الرئيس بايدن منذ أكثر من 40 عامًا، وأنا أقدر التزامه الطويل تجاه إسرائيل.. التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة لا ينفصم ويتغلب دائمًا على الخلافات العرضية بيننا".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال، الثلاثاء، إنه يأمل أن يتخلى القادة الإسرائيليون عن خطط الإصلاح القضائي، مضيفا: "آمل أن يبتعد عنها".

في وقت سابق، الثلاثاء، قال بايدن أيضًا إنه لن يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض "على المدى القريب" معربا عن قلقه العميق بشأن التغييرات القضائية المقترحة في إسرائيل.

ويشار إلى أن تغريدات نتنياهو تأتي في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل احتجاجات وإضرابات اعتراضا على خطة التعديلات القضائية المقدمة من حكومته.