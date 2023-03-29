الإمارات.. قتل زوجته وطفليه ورمى نفسه من برج سكني وشرطة الشارقة تحقق

الشرق الأوسط
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الإمارات.. قتل زوجته وطفليه ورمى نفسه من برج سكني وشرطة الشارقة تحقق
صورة أرشيفية عامة من إمارة الشارقة Credit: RABIH MOGHRABI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت شرطة إمارة الشاقة في الإمارات العربية المتحدة عن تفاصيل في قضية إقدام شخص على الانتحار بإلقاء نفسه من برج سكني بعد قتل زوجته وطفلية.

وقالت شرطة الشارقة في تدوينة على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة حول ملابسات وفاة شخص من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره، القى بنفسه من إحدى البنايات السكنية في الشارقة.. وتفصيلاً، تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً بالواقعة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5:45مساءً، ومنه انتقلت على الفور دوريات شرطة البحيرة الشامل إلى الموقع، وفرق الإسعاف الوطني التي قامت بمحاولة لإنقاذه ونقله إلى المستشفى، حيث تبين أنه فارق الحياة متأثراً بما لحق به من إصابات جراء السقوط".

وتابعت: "تبين خلال محاولات اسعاف المتوفي وتفتيشه لتحديد بياناته، العثور على ورقة في ملابسه مفادها أنه أقدم على إزهاق روح زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم وبعدها أقدم على القاء نفسه من أحد الأبراج السكنية، وعلى الفور تم الانتقال إلى شقته، واتضحت صحة المعلومات المذكورة في الرسالة".

ولفتت القيادة العامة لشرطة الشارقة في البيان إلى أن "التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة".

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