دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت السلطات البحرينية، الخميس، السبب وراء استدعاء سفير العراق في المنامة، مؤيد عمر عبدالرحمن، مؤكدة على أنه لا يتعلق بترتيبات تجارية بمجال النقل.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين، محمد عيسى العباسي، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن "استدعاء القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق إلى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية تم بناءً على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية بما فيها تدخله في الشؤون السياسية الداخلية لمملكة البحرين، ولا يتعلق بأي شكل من الأشكال بترتيبات تجارية في مجال النقل بين البلدين".

وتابع المتحدث: "مخالفات القائم بالأعمال العراقي المتكررة للأعراف الدبلوماسية تتعارض مع مهمته الدبلوماسية في المملكة"، مؤكداً "رفض مملكة البحرين التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للمملكة، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول".

وأشاد المتحدث بقرار وزير الخارجية العراقي بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى المملكة إلى وزارة الخارجية في بغداد. وأعرب عن تقدير مملكة البحرين لهذه الخطوة، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية من الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق.

ووصف المتحدث هذه الخطوة بأنها "تعكس الأجواء الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة".