وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من "حرب استنزاف" تشنها إيران ضد بلاده

الشرق الأوسط
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وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من "حرب استنزاف" تشنها إيران ضد بلاده
صورة أرشيفية لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانتCredit: GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images

(CNN)-- دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى "الهدوء" قبل عيد الفصح، وحذر من "حرب استنزاف إيرانية ضد إسرائيل".

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وقال وزير الدفاع، لضباط بالجهاز الأمني"شين بيت" خلال فعالية: "نحن في فترة أمنية معقدة حيث تشن إيران حرب استنزاف ضد إسرائيل، وفي نفس الوقت تعد خططها للحصول على أسلحة نووية عسكرية، وفي كل من الساحات هناك إمكانية لإشعال النار في المنطقة وإشعال ساحات أخرى معها".

وتابع: "من واجبنا تهدئة الروح المعنوية في المجتمع الإسرائيلي، والحفاظ على خطاب مترابط وموحد".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقال غالانت لمعارضته خطط الإصلاح القضائي لكنه لم يتلق بعد إخطارا بإضفاء الطابع الرسمي على الإقالة.

وأثارت إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي احتجاجات حاشدة ضد ائتلاف نتنياهو.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، تأجيل مشروع قانون للإصلاح القضائي، وقال نتنياهو إنه سيؤجل التصويتين الثاني والثالث على التشريع المتبقي إلى ما بعد عطلة عيد الفصح في الكنيست في أبريل/ نيسان "لإعطاء فرصة حقيقية لإجراء نقاش حقيقي".

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