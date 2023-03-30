دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، مساء الأربعاء، عن عدد من التعيينات العليا في أبوظبي بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأمر الرئيس الإماراتي بتعيين الشيخ هزاع بن زايد نائباً لحاكم أبوظبي، وتعيين الشيخ طحنون بن زايد نائبا لحاكم أبوظبي إلى جانب تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد في إمارة أبوظبي.

وعلق الشيخ محمد بن راشد بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: " أبارك لأخي الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد بن محمد ثقة رئيس الدولة.. بكم وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر المسيرة.. وتعلو الراية.. ويترسخ المجد.. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام عزها وازدهارها.."

من جهته قال الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي بأول تغريدة له عقب الإعلان عن هذه التعيينات: "الحمدلله على نعمة الشيخ محمد بن زايد".