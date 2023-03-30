دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن تطلعها للتعاون مع القيادات المعينة حديثًا من قبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر حساب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى على تويتر أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع القيادات المعينين حديثًا من قبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بما في ذلك الشيخ خالد بن محمد بن زايد كولي عهد أبوظبي، لتوسيع وتعميق العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة".

وأصدر الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي مرسومًا أميريًا بتعيين نجله الشيخ خالد وليًا للعهد في إمارة أبوظبي. وبصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، أصدر الشيخ محمد بن زايد أيضا مرسومين بتعيين الشيخ هزاع بن زايد، والشيخ طحنون بن زايد، نائبين لحاكم أبوظبي.

كما أصدر الشــيخ محمد بن زايد، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارًا بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.