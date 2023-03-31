دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، على التعيينات القيادية الجديدة في الإمارات، بحسب ما ذكرت الرئاسة المصرية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن "الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة خلال اتصال هاتفي لشقيقه الشيخ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات"، وذلك بحسب البيان.

وأضاف المتحدث أن "الرئيس السيسي أعرب عن خالص التمنيات بأن تعزز هذه الخطوة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات".

وأشار البيان إلى أن "الشيخ محمد بن زايد أعرب عن تقديره إلى اللفتة الأخوية الكريمة من الرئيس السيسي، معربًا عن خالص تمنيات الإمارات، قيادة وشعبًا، بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر".

وكان الشيخ محمد بن زايد أصدر، الأربعاء، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي مرسومًا أميريًا بتعيين نجله الشيخ خالد وليًا للعهد في إمارة أبوظبي. وبصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، أصدر الشيخ محمد بن زايد أيضا مرسومين بتعيين الشيخ هزاع بن زايد، والشيخ طحنون بن زايد، نائبين لحاكم أبوظبي.

كما أصدر محمد بن زايد، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارًا بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.