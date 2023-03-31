أمريكا تعلن تعزيز قواتها في الشرق الأوسط بعد استهداف قواعدها في سوريا

الشرق الأوسط
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أمريكا تعلن تعزيز قواتها في الشرق الأوسط بعد استهداف قواعدها في سوريا
صورة أرشيفية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)Credit: STAFF/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن الولايات المتحدة تعزز قواتها في الشرق الأوسط بعد سلسلة من الهجمات على مواقع أمريكية في سوريا نُسبت إلى فصائل مسلحة تابعة لإيران.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون فيل فينتورا إنه سيتم يتم نشر سرب من الطائرات الهجومية من طراز A-10 في المنطقة قبل الموعد الذي كان محددا لذلك بسبب الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في سوريا.

وأضاف فينتورا، في بيان، أنه إبقاء حاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش والسفن المرافقة لها في المنطقة لدعم قوات القيادة المركزية، التي تغطي الشرق الأوسط.

وأكد: "نحن ملتزمون بدعم مهمة هزيمة تنظيم (داعش) إلى جانب تحالف عالمي في سوريا ومستعدون للرد إذا لزم الأمر".

وذكر أن "هذه الإجراءات تظهر قدرة الولايات المتحدة على إعادة تمركز القوات بسرعة في جميع أنحاء العالم، وتؤكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية".

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