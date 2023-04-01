دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالات هاتفية بالشيوخ الإماراتيين الذين صدرت قرارات بتعيينهم في مراكز قيادية جديدة بدولة الإمارات، بحسب ما أفادت وكالتا الأنباء الإماراتية والسعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "ولي العهد السعودي أجرى اتصالات هاتفية بكل من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، كلاً على حدة، هنأهم خلالها بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة".

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن "ولي العهد السعودي أعرب خلال الاتصالات عن تمنياته للقادة بالتوفيق والسداد في تأدية المهام الموكلة إليهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وشعبهم، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك هذه الخطوات لما فيه الخير للإمارات وأهلها وتعزيز مسيرتها الحضارية وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها من تنمية ورفعة وتقدم".

وأضافت (وام)، أن "القادة الإماراتيين أعربوا من جانبهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لولي العهد السعودي على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة".

وأكدت الوكالة أنه تم خلال الاتصالات الهاتفية التأكيد على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الشيخ محمد بن زايد أصدر، الأربعاء، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي مرسومًا أميريًا بتعيين نجله الشيخ خالد وليًا للعهد في إمارة أبوظبي. وبصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، أصدر الشيخ محمد بن زايد أيضا مرسومين بتعيين الشيخ هزاع بن زايد، والشيخ طحنون بن زايد، نائبين لحاكم أبوظبي.

كما أصدر محمد بن زايد، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارًا بتعيين الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.