دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأحد، أنه سيجري مشاورات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله هاتفيا خلال الـ48 ساعة القادمة لوضع اللمسات الأخيرة على موعد ومكان الاجتماع بينهما.

وفي تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، قال عبداللهيان ردا على سؤال، إن كان قد تم تحديد موعد ومكان هذا اللقاء: "سوف أتحدث وأتشاور مع نظيري السعودي خلال الـ48 ساعة القادمة، وخلالها سنتفق على موعد ومكان اجتماعنا".

وتم توقيع اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران في بكين بوساطة صينية في 10 مارس /أذار الماضي، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 7 سنوات، وإعادة فتح السفارتين في الدولتين خلال مدة أقصاها شهران.

ومنذ توقيع الاتفاق، أجرى الوزيران اتصالين هاتفيين، وكانا قد اتفقا في آخر مكالمة على عقد لقاء بينهما خلال شهر رمضان الجاري.

وذكر وزير الخارجية الإيراني أن "المباحثات التي جرت في بكين وانتهت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، انصب التركيز فيها على القضايا الأمنية، وبعض الثغرات والتوترات، وتم خلالها العمل على تبديد سوء الفهم والمشاكل التي كانت موجودة بين الطرفين"، طبقا لـ(إرنا).

وأشار عبداللهيان إلى أنه جرى عقد 5 جولات من المحادثات في العاصمة العراقية بغداد، و3 جولات أخرى في العاصمة العمانية مسقط، قبل المباحثات التي رعتها الصين.

وبحسب ما نقلت عنه (إرنا)، فقد شدد وزير خارجية إيران "على أنه لا بد من الاهتمام بالعمل على تطبيق تفاصيل الاتفاق والسعي للإيفاء بها، مع تبادل دعوات الزيارات الذي تم بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".