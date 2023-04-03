دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مدينة جدة السعودية، الإثنين، بعد لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إذ بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وقضايا ذات اهتمام مشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأُعلن عن وصول الرئيس المصري إلى مدينة جدة فجر الإثنين، إذ كان باستقباله ولي العهد السعودي.

وأجرى السيسي لقاء بالأمير محمد بن سلمان على مأدبة سحور ناقشا فيه "العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، وبحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لـ"واس".

من جانبه، نشر الرئيس المصري صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" تظهر اجتماعه بولي العهد السعودي، وعلق عليها بالقول: "سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة".

وغادر السيسي جدة بعد 3 ساعات من وصوله تقريبا وكان في وداعه الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين، وفقا لتوقيت منشوري (واس) عن الوصول والمغادرة.

وكان الرئيس المصري قد نفى وجود خلافات مع السعودية في 9 فبراير/شباط الماضي، على ضوء مقالات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بين كتاب سعوديين ومصريين أوحت بوجود خلاف بين البلدين.