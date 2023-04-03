دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، اتصالا هاتفيًا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء الأحد، قبيل لقائهما "في غضون الأيام المقبلة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، خلال الاتصال الهاتفي مع الأمير فيصل بن فرحان، عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين، مؤكدًا عزم طهران على تطوير سياسة الجوار.

وناقش الجانبان آخر تطورات الاتفاق الموقع بين البلدين برعاية صينية، في مطلع مارس/ آذار الماضي. إلى جانب اللقاءات بينهما.

من جانبه، وصف وزير الخارجية السعودي، الإجراءات الجارية في البلدين بانها "إيجابية ومرضية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزيرين اتفقا على اللقاء "في غضون الأيام المقبلة".

في وقت سابق، وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة المملكة، بحسب في تغريدة في تويتر لمحمد جمشيدي، المساعد السياسي للرئيس الإيراني.