(CNN)-- قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن البيت الأبيض يعتقد أن التخفيضات في إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية ودول أخرى في مجموعة "أوبك بلس"، الأحد، "غير مرغوب فيها بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق".

وأضاف المتحدث: "لا نعتقد أن التخفيضات مرغوب فيها في هذه اللحظة نظرا لعدم اليقين في السوق، وقد أوضحنا ذلك، نحن نركز على أسعار المستهلكين الأمريكيين، وليس البراميل، وقد انخفضت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي، بأكثر من 1.50 دولار للغالون من ذروتها الصيف الماضي".

وتابع: "سنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين".

وتأتي التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية أنها ستبدأ مع دول أخرى في "أوبك بلس" "خفضا طوعيا" في إنتاج النفط الخام يبدأ في مايو/ أيار ويستمر حتى نهاية العام.

كانت "أوبك بلس" أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن تخفيضات في إنتاج النفط، وهي خطوة أثارت غضب البيت الأبيض، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في ذلك الوقت إن السعودية "ستعاني من عواقب"، ولكن حتى الآن، يبدو أن الولايات المتحدة تتراجع عن تعهداتها بمعاقبة المملكة.