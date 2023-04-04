دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوكالة، الثلاثاء، إن الشيخ محمد بن زايد "أكد حرص الإمارات على العلاقات الثنائية، واصفا العلاقة مع إسرائيل بالخيار الإستراتيجي لصالح السلام والتنمية والذي ننشده للمنطقة بأسرها، كما أكد تطلع دولة الإمارات إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة الواعدة".

وأضافت أن الرئيس الإماراتي أشار خلال الاتصال إلى أن "الاتفاق الإبراهيمي وفر الإطار المناسب لتنمية العلاقات الثنائية"، وقال إن "دولة الإمارات ماضية في العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة".

وتابعت أن الشيخ محمد بن زايد "أثنى على دخول الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من شهر أبريل/ نيسان 2023، وعلى العمل المشترك حول ملف المناخ وإنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28 " في الإمارات هذا العام، مشيرا إلى أن هذه الجهود "ما هي إلا أمثلة عملية لما يتحقق عبر هذه العلاقة المتنامية".

وأكد أن "الإمارات ستعمل مع إسرائيل و أشقائها العرب والشركاء الدوليين كافة لتفادي التصعيد الإقليمي ودعم مسار السلام والاستقرار"، وأن دولة الإمارات "ستساند جميع الجهود الخيرة في هذا الاتجاه".