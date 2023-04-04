(CNN)-- قتلت ضربة أمريكية في سوريا قياديًا بارزًا في (داعش) خطط لهجمات في أوروبا، بحسب القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

وقالت القيادة المركزية في بيان نُشر على تويتر إن "قوات القيادة المركزية نفذت ضربة أحادية الجانب في سوريا أسفرت عن مقتل خالد إياد أحمد الجبوري، أحد كبار قادة (داعش)، في 3 أبريل/ نيسان".

وأضافت: "كان خالد إياد أحمد الجبوري مسؤولاً عن التخطيط لهجمات داعش في أوروبا وطور الهيكل القيادي لداعش". وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، لم يُقتل أو يُصب أي مدني في الغارة.

وذكر قائد (CENTCOM)، الجنرال إريك كوريلا، أن "داعش لا يزال يمثل تهديدًا للمنطقة وما خلفها، وعلى الرغم من تدهور التنظيم، إلا أنه لا يزال قادرا على القيام بعمليات داخل المنطقة مع الرغبة في شن ضربات خارج منطقة الشرق الأوسط".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن "مقتل خالد إياد أحمد الجبوري سيعطل مؤقتا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات خارجية".

وأضافت أن "عمليات القيادة المركزية ضد داعش تتواصل مع قوات الشركاء في العراق وسوريا، وأنها ملتزمة بالهزيمة الدائمة لداعش".