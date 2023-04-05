اشتباكات داخل المسجد الأقصى بعد دخول قوات إسرائيلية

القدس (CNN)-- وقعت اشتباكات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس بعد أن اقتحمت قوة إسرائيلية المسجد، مساء الثلاثاء.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الأربعاء، إن قواتها دخلت المسجد بعد أن "أدخل عدد من الشبان المخالفين للقانون ومثيري الشغب المقنعين الألعاب النارية والعصي والحجارة إلى المسجد".

وذكر البيان أن "هؤلاء المحرضين تحصنوا (داخل المسجد) بعد ساعات من صلاة التراويح من أجل الإخلال بالنظام العام وتدنيس المسجد وبدأوا يهتفون بالتحريض والعنف داخل المسجد وأغلقوا أبوابه من الداخل بالعوائق والتحصينات على مداخله".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، الأربعاء، إن 7 على الأقل أصيبوا خلال اشتباكات خارج أسوار المسجد الأقصى.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في بيان صدر عن مكتبه، الأربعاء، إن "ما يحدث في القدس يعد جريمة كبرى بحق المصلين.. يمنعون المصلين المسلمين من العبادة والصلاة".