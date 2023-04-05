دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا تناول قرار المملكة العربية السعودية ودول أخرى خفض إنتاج النفط وموقف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تجاه واشنطن، الأمر الذي اثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "أظهر خفض إنتاج النفط من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها كيف أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستعد لتنحية مخاوف الولايات المتحدة جانبا لمتابعة سياسة طاقة وطنية تهدف إلى تمويل تحول باهظ لمملكته".

وأضافت: "أخبر الأمير محمد مساعديه أواخر العام الماضي أنه لم يعد مهتمًا بإرضاء الولايات المتحدة، قائلاً إنه يريد شيئًا مقابل أي شيء يقدمه لواشنطن، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثة".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكانت كل من السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وسلطنة عمان قد أعلنوا، الأحد، تخفيض إنتاجهم النفطي اليومي بكميات متفاوتة، بداية من مايو /أيار المقبل، وحتى نهاية العام الجاري، وذلك قبل اجتماع تحالف دول (أوبك بلاس) المقبل.

كانت "أوبك بلس" أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن تخفيضات في إنتاج النفط، وهي خطوة أثارت غضب البيت الأبيض، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في ذلك الوقت إن السعودية "ستعاني من عواقب"، ولكن حتى الآن، يبدو أن الولايات المتحدة تتراجع عن تعهداتها بمعاقبة المملكة.