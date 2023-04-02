دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي السعودي، داوود الشريان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما رواه عن لقاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان العام 2018 دفعه لخسارة وزنه.

جاء ذلك في مقابلة للشريان على قناة روتانا خليجية، وقال فيها: "وصل وزني 125 كيلو يعني دخلت الرقم الخبيث واستدار شكلي، كانت بنتي الصغيرة زين تقول لي انت صرت ’اوبيس‘ انا ما أعرف الكلمة ذي ما عمري سمعتها أصلا واسأل بنتي سارة ما هي ’أوبيس‘ فقالت قالت يعني مدوّر.. فوقتها اشتغلت بالتلفزيون الله لا يعيد تلك الساعة زي ما يقولون.. فصرت أشتغل ساعات كثيرة ابدأ من 6 وأخلص من 9 أو 10 والأكل مرة مع الضغط، ولكن الي صار إن ضاق صدرك أكلت وان انشرح صدرك أكلت.."

وتابع قائلا: "عندي موعد مع سمو الأمير محمد بن سلمان أعرض عليه خطة التلفزيون قبل ما نطلق الـSBC واللوغو حق قناة السعودية، فجاي ألهث أنا وسمين داخل عليه أنا بالمكتب يوم حطيت الكمبيوتر أساوي له العرض قال لي أقعد قلت شلون أنا أقعد أنا بوريك العرض قال لا أنت تقعد، يا طويل العمر استحيت أنا مو معقول قاعد بسوي العرض وولي العهد واقف، وأصر، فصرت أنا طبعا نص قاعد ونص واقف فمشى العرض، قال لي خلصت قلت خلصت قال لي أنا أبغى منك شيء أبغاك تهتم بصحتك قلت حاضر.."

وأضاف: "نادى (محمد بن سلمان) واحد من مساعديه وقال لهم اعملوا خطة له وخلي فلان حق المستشفى التخصصي يسوي له فجاءني 4 استشاريين من الولايات المتحدة وقعدوا معي بالبيت وعملوا لي نظام ونظام تدريب ونظام أكل.. وأول ما قال لي أنا قبل ما يجي الدكاترة قلت الأمير سينشغل وينسى لأن الواحد عندما يصبح سمينا ييأس وأثره ما نسي هو (محمد بن سلمان) وكلموني الجماعة بعد أسبوع قالوا لي ترى سنأتيك.."

واستطرد: "بديت الخطة وأنزل من وزني حوالي 55 كيلو بدون عمليات ولا شيء رياضة مشي ونظام غذائي أهم شيء بالنظام الغذائي للذي لا يريد أن يسمن أن اتعشى الساعة 6 ولا آكل بعدها، الصباح اصحى 6 مع الفجر أمشي ساعة بعدين أفطر بعدين ما آكل إلا الساعة يمكن 1 أو 2 الظهر أكل خفيف والعشاء 6 قبل تغرب الشمس وبعدين أصوم.. حويلان الآن صارت حي وهي قرية أمي فكنت وأنا صغير أروح معاه لأن في قصور في أم رقيبة فهي جاي بمخي يعني للآن لازالت معشعشة فلما جاءت كورونا بنت الحلال وصكوا علينا لا عاد نروح ولا نجي كله توصيل وأكل ونوم قلت أنا إن قعدت هنا يمكن الأمير يروح يسجني، قلت يا ولد خلني أساوي فلاحة والله فعلا أروح أغرس شجر وأبدأ من الصبح في هذه الحديقة.."