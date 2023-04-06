جامعة الدول العربية تعلق لـCNN على تصريح نتنياهو بشأن المسجد الأقصى

(CNN)-- قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، لشبكة CNN، إنه "لا يصدق" التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من يوم الأربعاء، والذي قال فيه إن قوات الأمن الإسرائيلية "يجب أن تعمل على إعادة النظام" في المسجد الأقصى، وأن "إسرائيل تعمل على الحفاظ على الوضع الراهن".

وأضاف زكي، لمذيعة CNN بيكي أندرسون: "أعتقد أن الأمر عكس ذلك تماما، الحكومة الإسرائيلية عازمة على تأجيج الوضع".

وتابع: "كلما كانت لديها مشاكل في المشهد الداخلي ينعكس ذلك على الفلسطينيين مباشرة، وهذا بالضبط ما يحدث الآن، كان بإمكاننا توقع هذه المواجهات قبل رمضان بعدة أسابيع"، وقال: "كان الوضع سيئا ولا يزال بهذا السوء".

وذكر: "كل ما يقوله رئيس الحكومة.. نحن لا نصدق أيا من تلك الكلمات، إنهم لا يحتاجون إلى ذريعة لاقتحام المسجد الأقصى".

وقال زكي إن "جامعة الدول العربية قلقة جدا من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس فجر الأربعاء واعتقال أكثر من 350 شخصا"، وأضاف: "نحن قلقون للغاية، ولقد حذرنا علنا من هذه المواجهات".