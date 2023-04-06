(CNN)-- قال شهود عيان، لشبكة CNN، إن "القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى مرة أخرى في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء أثناء الصلاة".

وبحسب مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل صوتية، وأمرت المصلين بمغادرة المكان على الفور.

وقالت شرطة الإسرائيلية، في بيان، إن "عشرات الأحداث المخالفين للقانون بعضهم كان يرتدي أقنعة ألقوا الألعاب النارية، والحجارة على المسجد، وحصنوا أنفسهم بداخله".

وأضافت الشرطة: "منعت القوات المخالفين للقانون من إغلاق الأبواب وتحصين أنفسهم، وساعدت المصلين على مغادرة المسجد".

واتهمت الشرطة "المخالفين للقانون" بـ"إطلاق ألعاب نارية وإلقاء أشياء على المصلين المسلمين وعلى رجال الشرطة".

وقال أحد شهود العيان، المصور رامي الخطيب، لشبكة CNN إنه "بعد إخراج المصلين من المسجد، قامت الشرطة الإسرائيلية بوضع ضباط عند كل باب ومنعت الناس من الدخول".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه "عالج 6 أشخاص من إصاباتهم، ونقل اثنين منهم إلى المستشفى".