خارجية الصين تعلق على توقيع اتفاقية السعودية وإيران في بكين

الشرق الأوسط
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لأول مرة منذ 7 سنوات.. لحظة المصافحة بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين
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لأول مرة منذ 7 سنوات.. لحظة المصافحة بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بكين

بكين، الصين (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الخميس، إن الصين قالت إنها مستعدة لمواصلة لعب دور نشط في تحسين العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران.

وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي: "الصين مستعدة لمواصلة لعب دور نشط في الوساطة ودعم الجانبين في زيادة علاقاتهما وتحقيق صداقة حسن الجوار والمساهمة بالحكمة والقوة الصينية في أمن واستقرار وتنمية منطقة الشرق الأوسط".

وتابع ماو أن "المملكة العربية السعودية وإيران شكرتا الصين على دورها المهم في تعزيز الحوارات الثنائية بين البلدين"، وأنهما "أعربتا عن رغبتهما في تحسين العلاقات الثنائية".

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان التقى مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان في العاصمة الصينية، بكين، الخميس، في اجتماع هو أعلى اجتماع ثنائي رفيع المستوى لمسؤولين من البلدين منذ أكثر من سبع سنوات.

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