وزيرا خارجية السعودية وإيران يوقعان على بيان مشترك.. ماذا ورد فيه؟

شاهد اللحظات التي دفعت السعودية إلى قطع علاقتها مع إيران لأكثر من 7 سنوات

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(CNN)-- وقع وزيرا خارجية إيران والمملكة العربية السعودية، الخميس، بيانًا مشتركًا اتفقا فيه على إعادة فتح السفارات والقنصليات في البلدين، وبحث سبل توسيع التعاون، وفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية التي نشرت البيان، وذلك بعد لقاء الوزيرين في العاصمة الصينية، بكين.

وبحسب البيان، فإن البلدين "سيفتحان سفارتيهما في الرياض وطهران وقنصليتي البلدين في جدة ومشهد".

كما اتفق الجانبان على "بحث سبل توسيع التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية والرحلات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك العمرة، بحسب البيان.

وشدد البيان الثلاثي (السعودي الإيراني الصيني) على تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية.