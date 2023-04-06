القدس (CNN)-- قال مسؤول دفاعي في الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، الخميس، إن إسرائيل "ستقرر مكان وزمان" ردها على وابل الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية على إسرائيل.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الجيش الإسرائيلي لم يطلق قذائف مدفعية على لبنان ردا على الصواريخ، وذلك في تناقض مع ما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية ، في وقت سابق.

وذكر المسؤول أن إسرائيل تفترض أن الجماعات الفلسطينية كانت وراء الهجوم الصاروخي، وأن الجيش الإسرائيلي "ما زال يدرس الديناميكية الكاملة لما حدث بعد ظهر اليوم"، وأضاف أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع الليلة.

وتحتفل إسرائيل، الخميس، بأول أيام عيد الفصح، وهو عيد ديني لا يعمل خلاله اليهود المتدينون، وينتهي هذا الجزء من العطلة عند غروب الشمس.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 34 صاروخا أطلقت من الأراضي اللبنانية على الأراضي الإسرائيلية، مضيفا أنه تم اعتراض 25 صاروخا، وسقطت 5 في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ما حدث للصواريخ الأربعة الأخرى "قيد المراجعة"، ولفت إلى أن الأرقام ليست نهائية، وأضاف: "لم تصدر أية تعليمات خاصة للمدنيين على الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت، على تويتر، إن "الجيش يجري تقييما أمنيا للوضع".

وأضاف: "في أعقاب إطلاق الصواريخ من لبنان، وحساسية الأحداث الأخيرة والمقبلة، يجري الجيش الإسرائيلي حاليا تقييما أمنيا هادئا ومركزا حول طبيعة هذه الأحداث".

وتابع: "نحن على استعداد لمواجهة أي تهديد ومستعدون لجميع السيناريوهات العملياتية".

وأرفق هيشت بتغريدته صورا لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مع مسؤولين عسكريين كبار آخرين.