أدرعي ينشر فيديو وصور للمواقع المستهدفة في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي مقاطع فيديو وصور للمواقع التي المستهدفة في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع.

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق: "هكذا وجهت قواتنا ضرباتها الى مواقع حماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ من غزة وانتهاكات حماس الامنية في الايام الأخيرة".

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: "أغار جيش الدفاع الليلة على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب لبنان.. جيش الدفاع لن يسمح لمنظمة حماس الارهابية العمل انطلاقًا من لبنان ويعتبر الدولة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار تنطلق من داخل أراضيها".

ويذكر أن حركة "حماس" كانت قد حذرت، مساء الخميس، مما "ستؤول إليه الأمور في المنطقة"، محملة إسرائيل "كامل المسؤولية" عن التصعيد، داعية القوى والفصائل الفلسطينية إلى "التحرك الموحد في معركة مفتوحة".