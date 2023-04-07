حزب الله يكشف موقع الضربات الإسرائيلية جنوب لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال حزب الله اللبناني، إن ثلاث غارات إسرائيلية أصابت منطقة مفتوحة في منطقة صور، لافتا إلى أن الطائرات الإسرائيلية غادرت الأجواء اللبنانية، وفقا لما ذكرته قناة المنار التابعة للحزب.

وجاءت عمليات الاستهداف بعد ساعات من إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، في وابل من الصواريخ ألقى الجيش الإسرائيلي باللوم فيه على النشطاء الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "لن يسمح لمنظمة حماس الإرهابية بالعمل من داخل لبنان ويحمل دولة لبنان مسؤولية كل نيران موجهة تنطلق من أراضيها".

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، الخميس، أن 34 صاروخا أطلقت على إسرائيل من لبنان في أكبر هجوم من نوعه منذ حرب 2006 بين البلدين خلف قتلى بلغ عددهم 1200 لبناني و165 إسرائيليا.