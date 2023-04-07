القدس (CNN)-- ألقى الجيش الإسرائيلي باللوم في إطلاق الصواريخ من لبنان على حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني، حيث قال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت إن الجيش الإسرائيلي يفترض أن "حزب الله على علم بذلك، كما أن لبنان يتحمل المسؤولية".

لكن المتحدث شدد عدة مرات على أن الجيش الإسرائيلي رأى أن الهجوم جاء من مصدر فلسطيني، وأنه لا يمثل اتساعا للنزاع ليشمل جهات خارج الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني المباشر، مما يعزز الآمال في إمكانية عدم تصعيد التوترات بعد الحادث.

كما قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة واتخاذ خطوات "لإعادة الهدوء والاستقرار" في الجنوب، فيما دعت "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد"، بحسب ما نقلت عنها الوكالة الوطنية للإعلام المملوكة للدولة.

وكان الجيش الإسرائيلي قلقا منذ بعض الوقت من حدوث تصعيد على الحدود اللبنانية، واستضاف ندوة رفيعة المستوى، في ربيع عام 2022، لإطلاع الصحفيين وصناع السياسات على الوضع.

وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، إن تصعيد العنف، الخميس، بين لبنان وإسرائيل "خطير للغاية".

وأضافت "يونفيل" أيضأ أنها وجهت أفرادها المتمركزين على الحدود بين البلدين للانتقال إلى ملاجئ الغارات الجوية، باعتبارها "ممارسة شائعة".

ومن جانبه، قال البيت الأبيض إنه "قلق للغاية من استمرار العنف، ونحث جميع الأطراف على تجنب المزيد من التصعيد".