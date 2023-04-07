القدس (CNN)-- قال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، الجمعة، إن الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان تركزت بشكل أساسي على أهداف فلسطينية، وهي المنطقة التي يعتقدون أن الصواريخ أطلقت منها على إسرائيل.

وفي قطاع غزة، استهدفت الضربات 10 مواقع قال هيشت إنها مواقع إنتاج تابعة لحركة حماس، ومواقع بحث وتطوير، بالإضافة إلى البنية التحتية للأنفاق.

وأوضح المتحدث الإسرائيلي: "من المهم التأكيد على أمر ما، هناك جبهتان أيضا غزة ولبنان ... السياق فلسطيني".

وأضاف هيشت: "لا أحد يريد تصعيدا في الوقت الحالي"، "الجميع يتحدث إلى الجميع. هناك العديد من الرسائل التي تمر عبر المجالات السياسية لمحاولة وقف التصعيد".

ومن جانبه، قال الجيش اللبناني في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، الجمعة، إنه عثر على قاذفة صواريخ وصواريخ غير مستخدمة في جنوب البلاد في منطقة مرجعيون وإنه يعمل على تفكيكها.