مصدر أمني لبناني لـCNN: الضربات الإسرائيلية أصابت مناطق تُستخدم لإخفاء أسلحة جنوب لبنان

الشرق الأوسط
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مصدر أمني لبناني لـCNN: الضربات الإسرائيلية أصابت مناطق تُستخدم لإخفاء أسلحة جنوب لبنان
Credit: MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images

(CNN)-- قال مصدر أمني لبناني لشبكة CNN، إن الضربات الإسرائيلية أصابت أهدافا وأسلحة خبأتها الجماعات المسلحة في مناطق زراعية بجنوب لبنان.

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق، الجمعة، إن الضربات ألحقت بعض الأضرار بما في ذلك سيارات ومنازل ومحولات الكهرباء في الجنوب.

ونشر الجيش اللبناني صورا لقاذفة صواريخ وصواريخ غير مستخدمة خلال بحثه في المنطقة.

وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت قال، في وقت سابق الجمعة، إن الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تركزت بشكل أساسي على أهداف فلسطينية، وهي المنطقة التي يعتقدون أن الصواريخ أُطلقت منها على إسرائيل.

وأضاف المصدر الأمني لشبكة CNN، أن الجيش اللبناني يعمل على ضمان عدم وقوع المزيد من الهجمات من داخل لبنان.

وأكد المصدر: "هناك مخاوف من أن الموقف قد يتصاعد بشكل أكبر". وأضاف المصدر أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم "يونيفيل" ما زالت تقوم بدوريات في المنطقة لمنع تصعيد الموقف.

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