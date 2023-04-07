لبنان يوضح الأضرار الناجمة عن الضربة الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ضربت الغارة الجوية الإسرائيلية، فجر الجمعة، منطقة معظمها زراعية في جنوب لبنان مما ادى الى نزوح عدد من الأسر السورية العاملة في الزراعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها: "أدى القصف الاسرائيلي فجر اليوم الى أضرار في حظيرة ماشية من جراء سقوط صاروخ بالقرب من حاجز للجيش عند مدخل الرشيدية جنوب صور، لم ينفجر بكامله ما ادى الى نفوق 6 اغنام وطيور وتضرر الحظيرة جراء الضغط.. ونزح عدد من العائلات السورية التي تعمل في الزراعة من منطقة راس العين الى مناطق بعيدة من القصف".

وتابعت: "وأدى القصف الى أضرار في محول الكهرباء في منطقة رأس العين وفي عبارة مشروع متفرعة من برك البلدة واضرار في المنازل والسيارات نتيجة الضغط الناجم عن القصف".

ونقلت الوكالة اللبنانية بيانا عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قالت فيه: "الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف منطقة صور فجر اليوم، ادى الى تضرر منشآت مشروع ري القاسمية في منطقة القليلة بشكل مباشر، حيث اصاب إحدى العبارات وجزءا من قناة ري القاسمية التي تروي البساتين في منطقة القليلة وما بعدها"، مشيرة إلى أن "الفرق الفنية باشرت بالكشف الفني تمهيدا لإجراء الصيانة لإعادة تشغيل المشروع قبل موسم الري 2023".