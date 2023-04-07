خارجية لبنان تعلق على الاعتداء الإسرائيلي وتتحرك بمجلس الأمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقبت وزارة الخارجية اللبنانية على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقعا في لبنان قائلة إنها تهدد الاستقرار الذي كان ينعم به جنوب لبنان.

جاء ذلك في تغريدات للخارجية اللبنانية على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى رسمية لمجلس الامن الدولي على أثر القصف والاعتداء الاسرائيلي المتعمد فجر اليوم لمناطق في جنوب لبنان.."

وتابعت: "مما يشكل انتهاكا صارخاً لسيادة لبنان وخرقاً فاضحاً لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني".

ويذكر أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أو ما يُعرف باسم "يونيفيل" قالت في بيان سابق إنها على اتصال مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني وإنهما لا يريدان الحرب.