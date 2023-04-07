دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من خطابات سابقة للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله والتهديدات التي لوح بها إن وقعت هجمات إسرائيلية على لبنان.

وقال نصرالله في مقطع الفيديو المتداول: "المقاومة في لبنان عند وعدها وعند قرارها وعند عهدها وأنا أقول لكم أي اعتداء صهيوني على لبنان عسكري أو أمني أي اعتداء يطال أي منطقة في لبنان ويطال أي انسان يتواجد على الأرض اللبنانية سواء كان لبنانيا أو فلسطينيا أو من جنسية أخرى المقاومة سترد عليه قطعا وسريعا وهذا يجب أن يكون مفهوما في حسابات الإسرائيليين".

وكان حزب الله اللبناني، قد قال إن ثلاث غارات إسرائيلية أصابت منطقة مفتوحة في منطقة صور، لافتا إلى أن الطائرات الإسرائيلية غادرت الأجواء اللبنانية، وفقا لما ذكرته قناة المنار التابعة للحزب.

ويأتي تداول كلمة نصرالله بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، عن قصف لبنان وقطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من اجتماع أمني للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، مساء الخميس، توعد فيه بنيامين نتنياهو بجعل "الأعداء يدفعون ثمنا باهظا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت قد أمر بالاستعداد لـ"كافة الردود الممكنة" بعد إطلاق صواريخ من لبنان وغزة على إسرائيل، والذي جاء وسط تصاعد التوترات في القدس والمسجد الأقصى.