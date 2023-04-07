"لبنان وإسرائيل لا يريدان حربا".. اليونيفيل تعلق ببيان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أو ما يُعرف باسم "يونيفيل"، إنها على اتصال مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني وأنهما لا يريدان الحرب.

جاء ذلك في بيان للقوة، قالت فيه: "في وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه سيبدأ الرد المدفعي على إطلاق الصواريخ يوم أمس، وبعد ذلك مباشرة، سمع أفراد اليونيفيل دوي انفجارات في محيط مدينة صور".

وتابعت: "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء، أرولدو لازارو، على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق كما أن آليات الاتصال والتنسيق لدينا منخرطة بشكل كامل من أجل التهدئة وقال الجانبان إنهما لا يريدان الحرب".

وأضافت أن "الإجراءات التي تمت خلال اليوم الماضي خطيرة وتنذر بتصعيد خطير.. نحث جميع الأطراف على وقف جميع أعمال التصعيد عبر الخط الأزرق الآن".

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، الخميس، أن 34 صاروخا أطلقت على إسرائيل من لبنان في أكبر هجوم من نوعه منذ حرب 2006 بين البلدين خلف قتلى بلغ عددهم 1200 لبناني و165 إسرائيليا.