(CNN)-- أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الضربات الإسرائيلية على لبنان، بحسب بيان نشرته، الجمعة، قائلة إنها تدين العدوان "على لبنان واستهداف المنطقة المحيطة بمدينة صور فجر اليوم، وتأكيد تضامنها مع الشعب اللبناني".

وفي بيان منفصل قالت الحركة إنها تدين الضربات على قطاع غزة ولبنان وتطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على "التدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء الخميس، أنه قصف أهدافا تابعة لحركة حماس في جنوب لبنان وغزة، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالان، أنه قد أمر بالاستعداد لـ"كافة الردود الممكنة" بعد إطلاق صواريخ من لبنان وغزة على إسرائيل، والذي جاء وسط تصاعد التوترات في القدس والمسجد الأقصى.

من جهتها قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أو ما يُعرف باسم "يونيفيل"، إنها على اتصال مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني وأنهما لا يريدان الحرب.